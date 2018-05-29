基市府助新創產業貸款圓夢 青年創業前兩年免付利息

2018-05-29 12:23

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府今天在市務會議通過「基隆市中小企業圓夢貸款實施要點」，提供1億元信用保證助新創產業貸款，預計6月底開始實施，受理民眾申請，貸款額度最高600萬元，若是青年創業，搭配「基隆市107年度青年創業及啟動金貸款利息補貼計畫」，前兩年還免付利息。

市府產業發展處長林青海說，統計新創企業若能熬過前3年，後面就會海闊天空，基隆市中小企業圓夢貸款利率約1.95％，比外面信貸低，申請到審核通過預估約3個月，是一個投資的概念，協助基隆市中小企業及創業者取得營運發展資金，並營造良好產業環境，觀迎有需求的業者踴躍申請，共同活絡基隆產業競爭力。

市府指出，創業初期或企業轉型往往面臨資金、擔保品不足致貸款不易，為扶植基隆中小企業發展，促進產業升級並鼓勵基隆青年返鄉創業，發布實施「基隆市中小企業圓夢貸款實施要點」，與財團法人中小企業信用保證基金合作設立「基隆市中小企業圓夢貸款相對信用保證基金」，為擔保品不足的中小企業提供貸款信用保證，由市府撥付信保基金300萬元，信保基金提供相對資金700萬元，合計1000萬元，成立信用保證基金辦理本貸款履行信用保證責任所需支出，將可提供基隆業者信用保證融資總金額1億元。

「基隆市中小企業圓夢貸款實施專案」其申請對象為本市中小企業業者，其貸款額度分為三類：

第一類：50萬元。（基隆市依法核准商業登記之業者）

第二類：500萬元。（基隆市依法核准設立之公司或有限合夥公司）

第三類：600萬元。（基隆市依法核准設立之公司或有限合夥公司並為經營資通訊、生物科技、綠色能源、健康照護、文化創意、休閒與精緻農業、觀光旅遊或其他具有研發、設計、創意、特色等策略性產業。）

市府表示，基隆市中小企業圓夢貸款期限最長以7年為限，貸款利率按中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加年息百分之一點四五機動計息。