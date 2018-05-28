獨家》賴揆傍晚拍板警察加薪案 盼立院明能三讀

2018-05-28 21:17

〔記者邱燕玲／台北報導〕行政院長賴清德今天傍晚邀集行政、立法代表討論「警察人員人事條例修正草案」，由於行政院版尚需會銜考試院，可能來不及在立院休會前送進立院，因此拍板決定支持民進黨立委段宜康版本，將基層警消人員最高年功俸額提高一級，由現行的500元調升至525元，除了現職人員每月所得可增加1370元，退休後的所得每月也會增加約1600元。同時也支持上星期五朝野協商所提出的修正動議，將警正三階年功俸自525元提高為550元。

賴揆今邀集內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽、主計長朱澤民、人事總處人事長施能傑、考試院詮敘部長周弘憲，以及立院民進黨團總召柯建銘、立委段宜康、李俊俋等人討論警察加薪案，同意上週五立院司法法制委員會對「警察人員人事條例修正草案」的朝野協商結論，並希望立法院院會明能完成三讀，趕在6月15日警察節前「送給警察一份溫暖的禮物」。

黨政高層指出，警消人員工作性質特殊，所轄範圍及職責繁重，多具高度危險性，其中擔任第一線為民服務工作的警正四階以下基層員警，尤其辛勞。為體恤基層警消人員辛勞、激勵士氣，今在賴揆主持的會議中通過支持與政院版相同的段宜康版「警察人員人事條例修正案」，將基層警消人員最高年功俸額提高一級，由現行的500元調升至525元，除了現職人員每月所得可增加1370元外，退休後的所得每月也會增加約1600元。

行政院表示，第1年立即受惠的同仁就有2萬8242人，隨後將逐年增加，預估將會有6萬6千名警消人員因此受惠。照顧現職、基層為先、實質照顧、本俸增加，退休後還有延伸效果，是我們推動此次加薪的精神。

會中同時也支持立委段宜康增加的修正版，亦即警正三階年功俸從525調升為550，估人數約有8119人，主要是為解決警正四階以下均由500提升為525，導致與原警正三階525齊一，為利領導統馭提振警官士氣，再將警正三階單獨提高為550。