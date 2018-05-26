宣布參選台南市長 許忠信：這個局布了2年之久

2018-05-26 16:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前台聯立委、成功大學教授許忠信，今天（26日）宣布角逐台南市長寶座，訴求台灣優先信念，爭取認同，要努力找回府城昔日的光榮時代；他強調，2年前就開始勤走基層，傾聽民意，布局參選已久，不會接受民進黨勸退！

2018台南市長選舉很熱鬧，不僅有傳統的藍綠之爭，無黨籍也競相角逐，繼前南市警察局長陳子敬、建商林義豐之後，許忠信今天也召開記者會，宣布以無黨籍身分參選。

另外，原民進黨籍的吳杰、馬杰瑞、蔡祐昌等人也出席，以無黨籍身分參選市議員，與許忠信結盟，攜手打拚選戰。

對於民進黨選對會曾找他討論一事，許忠信說，選對會是認為，以他的財經法律專業，可當副市長，或者入閣，為台灣拚經濟，從未談到要他退選，許忠信抨擊國民黨胡亂指控，惡意誤導。

許忠信也指出，除了國民黨、親民黨之外，其他如台聯、無黨籍、時代力量、基進側翼等，只要有台灣優先信念者，都可以尋求結盟。

至於有民眾質疑他參選的動機，與民進黨市長提名人是黃偉哲有關，甚至也在等國民黨人選出線後才願意宣布，許忠信強調，自己2年前就開始布局了，時間點比誰都早。

許忠信說，他3年前已離開台聯，將用無黨籍身分參選市長到底，會整合本土台派，全力以赴。

明天許忠信在台北市也有參選活動，台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志、台灣社社長張葉森、凱達格蘭學校校長金恆煒、人權醫師陳永興、王美琇等台派5大老將到場力挺。