澎湖縣議會定期大會召開 縣長施政總報告

2018-05-25 19:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議會第18屆第7次定期會今日正式開議，縣長陳光復進行施政總報告，他表示，由於今年是選舉年，陳列舉執政3年多的成果，包括觀光人次突破百萬、減債成果獲全國第一、污水處理系統開工等施政目標。

陳光復表示，今年澎湖國際海上花火節開幕結合風火輪與魔幻立體煙火，並搭配本縣的空軍天駒部隊經國號衝場揭開序幕。此外，向中央爭取馬公機場正名為澎湖機場，又有多艘郵輪泊靠，持續帶動澎湖觀光產業發展。馬公汙水下水道系統建設計畫，目前第一期工程已完成50.64%進度。

另外，民眾關心的新臺華輪進度，將重新設計成極速34海浬、巡航速度30海浬、噸位8500噸具駛上駛下功能的客輪，專案管理計畫（含監造）委託技術服務案已於今年1月30日決標，預定可於6月中完成委任廠商簽約。同時今年7月底完成大菓葉碼頭擴建工程，馬公-西嶼渡輪航線展昔日風華。

在垃圾處理議題上，因為高雄市焚化爐故障，導致垃圾無法外運，堆積在湖西轉運站的垃圾超過3000噸，陳光復指出，縣府尋求中央協助，環保署也大力支持，將補助8000萬元經費，半年內在澎湖設置廢棄物衍生燃料（RDF）生產廠，讓垃圾可以製成燃料棒，以免設焚化爐方式，徹底解決澎湖垃圾問題。而鄉澎湖縣民十多年來期盼的後送直昇機預定第一架駐地直昇機將於今年5月交機，7月27日前進駐，守護民眾健康安全。