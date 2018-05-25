「恢復速度比預期好」 墜地傘兵秦良丰開始學自主呼吸

2018-05-25 13:20

〔記者張軒哲／台中報導〕秦良丰加油！墜地傘兵秦良丰經過一週與死神拔河後，今日昏迷指數仍維持11分，但意識更加清醒，情況也更好轉，梧棲童醫院醫療團隊前日移除其左側胸管，目前仍由呼吸訓練師協助，進行自主呼吸練習；急診部主任吳肇鑫說，他的復原速度比預期更好，期待他能儘早脫離呼吸器輔助。

吳肇鑫表示，秦良丰昏迷指數停留11分，屬中度昏迷，半夢半醒之間，雖離正常人15分還有一段距離，但復原狀況良好，對醫護人員詢問的問題回應更加明確，幾乎已不再遲疑，會眨眼睛回應，代表意識及思考更加清醒。例如為放鬆他的情緒，告知他會請家人幫準備他喜歡的音樂在床前撥放，他會立即眨眼睛回答，臉上露出期待的表情。

吳肇鑫指出，前天上午將他呼吸器輔助效能降低一半，為他進行自主呼吸訓練40分鐘，發現情況不錯，因此決定移除其左胸管，也再度將呼吸器輔助效能降低一半，經過7個小時觀測並未出現不適情況，復健師跟營養師也積極協助，醫療團對現在樂觀期待，盼能儘早移除右胸管，脫離呼吸器輔助自主呼吸。

各界也陸續關心秦良丰病況，有許多民眾與民間團體關心，退伍傘兵協會也來慰問家屬，並送來一面A4大小自行縫製的旗幟，還替地送上一面自製寫有「忠義驃悍、勇猛頑強 良丰加油！！」