藍選將酸柯P哭窮 網友：人家二備金都上網公告

2018-05-24 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕針對台北市長柯文哲表示，為了年底的市長選戰，不惜將房子抵押借款2000萬作為競選資金，國民黨台北市港湖區議員參選人游淑慧諷刺柯，在台北燈節時也說要拿房子抵押借2000萬，質疑一棟房子可以抵了又抵、押了再押嗎？不過PTT網友在網路議論，紛紛酸說「人蠢沒藥醫」、「參選人？這時候出來打柯大概是沒機會了」。

柯文哲近日透露，為籌措年底選舉經費，會拿房子抵押貸款2000萬，游淑慧今日質疑柯將房子抵押借款2000萬的說法，並指先前台北燈節柯P也說過類似的話，質疑一棟房子可以抵了又抵嗎？

游淑慧也質疑，柯文哲每年有高達12.5億的第二預備金可當作小金庫自由使用，連市府相關人士都透露柯文哲把第二預備金當自己的「私房錢在用，花得很順手」，質疑柯只是在哭窮，實際上一點也不窮。

游淑慧也指出，柯文哲是現任市長，所有的媒體曝光、行程安排都是台北市政府資源支應，像是世大運時柯文哲跟Youtuber呱吉合拍影片的10萬業配費、最近與網紅一起在台北市天津街撿垃圾的影片，都不需要柯自己出錢，質疑柯用市府的資源來打選戰，憑什麼喊沒錢？游淑慧也諷刺，柯第一次參選市長時，就能募到1億4千多萬當競選經費，如今柯文哲貴為市長、有權有勢，怎麼可能募款會遇到困難，希望柯文哲少講幹話、多做市政。

不過新聞報導被分享到PTT後，網友卻紛紛酸說「藍綠都把預備金都當作個人金庫？」、「他的錢你也要管，吃飽太閒？」、「可是柯的二備金都上網公告，屌打你家主子啊」、「所以你花多少錢選呀，說出來聽聽」、「那這個咖又做了什麼，笑死」、「游淑慧不是那個紅十字的嗎」、「她不是郝龍斌的小嘍囉?」、「你們黨工可不可以給力一點啊，證據沒一個拿得出來」、「等了這麼久，資料要拿出來了沒？」。