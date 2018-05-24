黨產會：國民黨有20億元 卻不願付黨工資遣費

2018-05-24 18:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於國民黨台南新營等地方黨部被台南地方法院查封，國民黨稱源頭是黨產會，黨產會今天發布新聞稿回應強調，是因國民黨不願依約給付被資遣勞工資遣費所致，與黨產會無關。目前國民黨被推定為不當取得財產中，仍有登記在該黨名下不動產超過20億元，呼籲國民黨正視身為雇主職責。

黨產會表示，台南地方法院查封國民黨台南、新營等黨部，是因為國民黨不願依據該黨與其被解僱勞工於106年10月12日所簽訂大量解僱勞工協商委員會協議書約定，以該黨被推定不當取得財產給付勞工資遣費，導致該黨被解僱勞工因遲遲等不到資遣費，而向法院聲請強制執行，查封拍賣國民黨被推定不當取得財產，即其名下現有地方黨部的結果。

黨產會說，依「黨產條例第9條第1項」規定，國民黨得向黨產會申請許可支付勞工資遣費、薪資的資產，限於其被推定不當取得財產，不及於已被本會認定之不當取得財產。國民黨雖主張欲以中投及欣裕台公司股權支付資遣費，但中投及欣裕台公司股權已被認定為不當黨產，且應移轉為國有，資產不得再任由國民黨申請動用，否則無異黨國不分，以屬於國家資產支付國民黨債務。

黨產會說，自黨產會105年8月31日成立迄今，依法推定國民黨不當取得財產現金部分總計約10億餘元，用於支付該黨勞工薪資及部分資遣費等項目已達9.9億餘元，證明只要國民黨依法申請許可被推定不當取得財產支付資遣費，黨產會即依法審議，儘速保障前述被資遣勞工權益。

黨產會指出，為保障勞工權益，曾於今年2月9日去函建議國民黨將該黨永豐銀行中崙分行帳戶餘額，全數給付該黨勞工資遣費使用。但該黨卻對此置之不理，反而多次向本會申請動用前述帳戶內款項支付該黨候選人賄選罰鍰，國民黨已申請動支該帳戶共590萬元以繳納因賄選罰鍰。

黨產會表示，目前國民黨被推定為不當取得財產中，仍有登記在該黨名下不動產超過20億元。請國民黨正視其身為雇主職責，依據大量解僱協商委員會協議書約定，儘速配合黨工聲請民事債權執行，或申請許可處分前述不動產，以保障退休黨工權益。