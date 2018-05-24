政院通過全國逾6萬基層警消加薪 修法拚臨時會過關

賴揆拍板要為全國基層警消人員加薪。（資料照）

2018-05-24 11:26

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院對全國基層警消釋利多，閣揆賴清德今天上午主持行政院院會拍板「警察人員人事條例」的修法，調升警正四階以下基層警消人員年功俸額，從現行的500提升1級到525，每月所得可增加1370元，約6.6萬人受惠。

由於蔡總統已表明盼此案儘速通過，民進黨團目前打算爭取這項修法在立院下個月的臨時會完成三讀修法。

賴清德在院會中表示，警消人員業務性質特殊，具高度危險性，為體恤基層警消人員辛勞、激勵士氣，並吸引人才留任，有其必要性。此案所需增加經費，中央部分請主計總處全力支援，地方部分則請內政部積極與各地方政府溝通協調，並請主計總處提供協助。

賴揆說，此案函請考試院會銜送請立法院審議後，請內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

內政部進一步說明，俸額提升1級除了現職人員每月所得可增加1370元，每年約增加1萬9千多元外，退休後也可提高退休所得，每月約增加1600元，每年約增加1萬9千多元。全國現有警正四階以下基層警消有6萬6千多名，第1年立即受惠的同仁約有2萬8242人、第2年增加1371人、第3年起再增加873人，爾後每年受惠人數均會再增加。

另外，內政部表示，對於這次修正草案將最高年功俸提升1級，將導致部分同仁第1年減少半個月優惠考績獎金之疑慮，內政部說明，同仁晉級525元當年度考績獎金雖減少半個月（以任警正四階滿10年者為例，約減少3萬6千多元），但現職待遇晉級後每年可增加1萬9千多元（以14.5個月計），雖扣除後約減少1萬6千多元，但以後每年均增加1萬9千多元。再者，優惠考績只有晉525元當年暫停，次年起即恢復優惠權益。