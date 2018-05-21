北市議員選戰找柯P當母雞？ 林昶佐：沒這樣的規劃

針對時代力量今年底選戰是否可能和柯文哲合作？林昶佐表示，目前所有佈局規劃都是以議員為主，目標是5席全上，對市長的部分沒有做太多規劃。（記者沈佩瑤攝）

2018-05-21 14:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市環南市場改建案今天舉行上樑典禮，包含台北市長柯文哲、時代力量立委林昶佐等人均出席。針對時代力量今年底選戰是否可能和柯文哲合作？林昶佐表示，目前所有佈局規劃都是以議員為主，目標是5席全上，對市長的部分沒有做太多規劃。

林昶佐表示，其實現在和時代力量部分理念雷同的幾組參選人很多，所以不需要搞到參選爆炸，反而讓國民黨陣營得利，這才是要比較嚴肅面對的，所以自己目前也沒有參選台北市長的打算。

至於是否可能找柯文哲當母雞？林昶佐強調「沒有這樣的規劃」，對時力的5席議員來說，最重要的就是走自己的路和自己的主體性，是要市民支持這5席議員，而不是母雞加持。

但會不會找柯文哲以不同方式站台？林昶佐則說，不清楚何謂不同站台模式，總之台北市的規劃就是5席議員聯合作戰，對於台北市每個陣營都有自己的布局和規劃都尊重，對時力而言，最重要是維持自己的步調和節奏，把作戰規劃做好，所以「目前沒有思考母雞的問題，也就沒有要找哪個市長候選人來站台的問題。」

談到時代力量立委黃國昌於臉書上公開發表寫給總統的一封信，認為民進黨2年執政，他從歡喜與希望，逐漸轉變為困感與失望。林昶佐僅說，總統蔡英文的執政，對於改革的勇氣可以更大些。