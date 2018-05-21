韓國瑜民調勝出 陳其邁：期待君子之爭

2018-05-21 12:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長初選民調由韓國瑜勝出。民進黨高市長參選人、立委陳其邁表示，恭喜韓國瑜先生通過國民黨初選，祝福每一位有志為高雄打拚的朋友，並期待與韓國瑜進行君子之爭。

陳其邁指出，他提出「智慧城市、經濟首都」的規劃，也陸續與產業界朋友深入討論，了解產業結構轉型的關鍵，未來市政一定會全力拚經濟，讓市民過好生活。

他強調，自己在地深耕20多年，一步一腳印，相信高雄市民20幾年來對其邁的信賴與寄託，是其邁爭取市民支持最堅實的基礎。