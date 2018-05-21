「移動式遊具」無法可管 立委砲轟內政部放任

立委黃國昌（右二）２１日舉行「內政部勿拖延，立即規範移動式遊具」記者會。（記者方賓照攝）

2018-05-21 10:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新竹市巨城百貨公司發生「飛天椅」遊戲設施意外後，立法院內政委員會今日排審「兒童遊戲場安全管理條例草案」，卻未針對「移動式遊具」做出規範；內政部次長花敬群表示，「移動式遊具」不是常設在一處地方，經濟部國家標準局已經在研擬設定標準；朝野立委不滿砲轟，政府不應再放任「移動式遊具」無法可管。

花敬群在立法院備詢指出，各部會已開過一次會，對兒童遊樂場所的管理是採「屬地主義」概念，場所設在哪，就由負責的主管機關負責。內政部主管設在公園綠地內，若設在學校校園屬於教育部管理，基本上都有遊戲規則在處理，並非「無法可管」。

花敬群指出，台灣在都市公園綠地範圍共設置2917處兒童遊戲場，由內政部負責管理，去年進行2658次安檢，安全合格者2295處，合格率86%，不合格者363處。

花敬群提及，都市公園綠地所附設兒童遊戲場所的「無動力非機械式固定兒童遊戲設施」，例如溜滑梯、獨立攀爬架、鋪面等，須國家標準設置，並督促直轄市、縣市政府辦理安全檢查工作。

針對大型遊樂區的機械式遊戲機具，花敬群強調，這部分在「建築法」中，有非常嚴格管理機制。

衛生福利部指出，充氣式遊戲設備及「移動式遊具」至今無相關管理辦法適用，經行政院消保會召開多次會議討論後，考量管理上宜具備機電等專業能力、設置場所廣泛等，爰請內政部為召集機關，並修訂相關管理規範。

時代力量今早也召開「內政部勿拖延，立即規範移動式遊具」記者會，立委黃國昌痛批，內政部至今仍未對「移動式遊具」擬定任何安全規範的預定時程，相當荒謬，內政部應在期限內訂出相關規範。

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