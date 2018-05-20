就職兩週年 民調：蔡總統支持度53.5％、滿意度44.4％

2018-05-20 15:38

〔記者林良昇／台北報導〕今天是總統蔡英文就職兩週年，台灣世代智庫今日公布「520就職2週年滿意度」民意調查結果。本次調查顯示，有53.5%民眾支持蔡英文總統，43.1%不支持。滿意度方面，44.4%民眾表示滿意蔡英文總統表現，51.5%民眾不滿意。

民調顯示，就推動各項改革滿意度部分，有40.7%滿意蔡英文表現，不滿意者佔56.3%。但有65.5%民眾表示支持蔡英文在第一任總統任期就積極推動改革，不支持的民眾佔32.9%。

從交叉分析來看，民進黨及時代力量認同者，支持蔡英文積極推動改革的比例都在8成8以上，中立民眾也有58.3%支持；國民黨認同者不支持蔡英文積極推動改革的比例超過7成7。此外，有6成4民眾相信蔡英文總統具有改革的決心，34.0%民眾不相信。

本次調查也問及2020年總統選舉投票意向，當兩大黨候選人為蔡英文和吳敦義時，蔡英文支持度為54.4%，領先吳敦義的23.3%。當候選人是蔡英文與朱立倫時，蔡英文支持度47.4%，朱立倫支持度37.2%。

本次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，訪問係於107年5月16日至17日晚間及假日下午進行訪問。此次成功訪問1114位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.94%。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。