呂秀蓮發文陳菊會終身受傷？段宜康：沒有要選啦！

2018-05-19 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨選對會決定自提台北市長參選人，不禮讓北市長柯文哲，總統府秘書長陳菊也被黨內點名參選，爭取參選北市長的前副總統呂秀蓮昨揚言，若陳出來選，會發表文章，「她會終身受傷」；對此，民進黨立委段宜康則要姚文智「好好保重」。

段宜康則在臉書分享若陳菊參選北市長，呂秀蓮要發文的新聞，並酸說，「幹嘛嚇人？人家又沒有要選啦！護食成這個兇神惡煞的樣子，姚文智自己要保重」。

呂秀蓮昨天表示，相信陳菊不會出來選，但揚言「若陳菊出來，「我一定會退選，但是我會發表一篇文章，她會終身受傷。」