立院三黨提案聲明 力挺政府參與WHA

2018-05-18 18:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕世界衛生大會將在5月21日於瑞士日內瓦召開，我國確定未獲邀、無法出席今年WHA。立法院院會今分別通過國民黨、民進黨與時代力量對WHA的聲明文。民進黨與時代力量都在聲明中譴責中國打壓台灣國際空間，影響台灣與世界各國防疫交流的機會，國民黨團則在聲明中批評，民進黨政府以「政治優先」的外交政策，致使台灣連續兩年無法參與WHA，此為國人一大損失。

民進黨團提案指出，鑒於衛生醫療安全無國界，台灣應參與全球衛生體系交換訊息及交流，避免資訊及對抗疾病防治落差，及向國際展現台灣是世界衛生與防疫體系不可或缺的一環的決心，全力支持政府成為WHA觀察員，並積極參與國際衛生與防疫合作，以維護台灣2300萬人民的健康權益。

時代力量黨團在聲明中表示，對於政府宣示「只有在台灣的民選政府才能代表台灣人民」，此等本於國家尊嚴實質且有意義參與的立場，強調台灣並非中國一部分，拒絕一中原則，捍衛國家尊嚴，維護主權獨立，時代力量全力支持。

國民黨團則在提案中指出，全力支持政府以「中華台北」名義爭取成為WHA觀察員，並積極參與國際衛生及防疫工作，展現我國貢獻國際社會的決心，提案同時也指出，前總統馬英九以「九二共識」與「活路外交」政策，讓中華民國自2009年起得以透過「中華台北」名義獲邀世界衛生大會，部會首長與官員並以「務實及彈性外交」作法，為我國爭取到最大參與機會及空間；今年為SARS防疫15週年，民進黨政府以「政治優先」的外交政策，致使台灣連續兩年無法參與WHA，此為國人一大損失。