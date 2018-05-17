歐商指台灣發展綠能有障礙 總統：投資綠能可創三贏

總統蔡英文（右）17日應邀出席歐洲商會2018歐洲日晚宴發表演講，歐洲商會理事長何可申（左）交換意見。（記者廖振輝攝）

2018-05-17 22:37

〔記者林菁樺／台北報導〕歐洲商會今天舉行2018年歐洲日晚宴，理事長何可申以「三十而立歐台關係卓越30年」為主題，一開場即細數台灣過去30年來的進步，外界有目共睹。歐商特別點名台灣綠能蓬勃發展，但綠能要達兩成，需由政府支持，才能打破障礙，並創造雙贏；蔡總統則回應，投資綠電可創造三贏。

何可申開場即走下台一一細數台灣過去30年來的發展，包括台積電創立、台北捷運木柵線開通、高鐵營運、健保IC卡轉換也在其中，總統蔡英文1988年時任政大副教授的照片也登上晚宴大螢幕，獲得在場熱烈掌聲。

何可申特別提到，外界看到台灣過去一年來的綠能產業正快速發展，歐商多表支持，但他也強調，我國2025非核家園要讓再生能源提到20%目標，仍有諸多障礙，包括電網、港口基礎建設及融資與審查程序簡化等都需要政府大力支持才能克服；而歐商風能是全球風電發展的重要領導者，與台灣本土廠商合作將可創造龐大商機，在台可創造高薪、促進經濟發展提供乾淨能源等，對所有人是雙贏。

蔡總統致詞時則回應，離岸風電在台有四年長期規劃，我國將培養技術人才也已在台中、彰化興建港口等基礎設施，歐商長期關注台灣風電議題，投資綠能有利於消費者、企業與環境，將可創造三贏局面。

何可申也再度呼籲，台灣與歐盟應盡速加速「雙邊投資協定」，解決雙邊貿易與投資障礙。蔡英文則指出，為促進外資，台灣已翻修公司法、改變投資限制等，政府完全支持也盼與歐洲洽談雙邊投資協議可有實質進度。

此外，勞基法一向是歐商關注議題，何可申稱，過去一年勞基法經過修法後，相關法性更具彈性。同時他也支持台灣有意將英語勵為第二官方語言，吸引外國投資者促進台灣走向國際化，蔡英文與致詞結束前也忍不住向台下的歐商喊話，希望抱怨少一點，鼓勵多一點。

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