加航擅改台灣國籍 加國台僑網路連署3000人挺台

2018-05-17 15:00

〔記者彭琬馨/台北報導〕因中國施壓,加拿大航空本月15日起將官網定位系統飛往台北的航班改列「台北,中國」(Taipei,China),引起各界譁然與譴責。加國台僑當日在網路上發起連署,短短兩天已累積超過3000份連署書,聲援者來自世界各地。

發起人周邦諺受訪時說,他不討厭中國與加航,但從未想過這種事會發生在加拿大;周邦諺表示,他很愛台灣,希望能藉此讓相關企業了解「不要小看台灣人」。

這份在Change.org連署平台上發起的請願,以「加航的阿諛奉承:讓加拿大航空停止將台灣列為中國」為題(The Air Canada Kowtow: Get Air Canada to stop referencing Taiwan as belonging to China)發起連署。

發起人周邦諺在連署說明中提到,雖然他六歲就移居加拿大,但台灣還是他的家鄉,加航把台灣改列中國的做法,就好比美國若要求加航將安大略省改列美國一州一樣荒謬;周邦諺受訪時更說,「以後一定不會再搭加航」。

周邦諺受訪時提到,加航在航班系統中把台灣改列中國後,身邊有許多來自世界各地的友人都為此感到忿忿不平,甚至也有了解兩岸關係的中國人表示支持;周邦諺說,雖然這個連署可能無法影響加航決策,但盼能藉此讓相關企業看見台灣的力量。

也有參與連署的網友在底下留言表示,自己來自中國,但經過在加拿大生活的這幾年,他了解中共的做法是非常幼稚的,這也是為什麼他決定在此事件中支持台灣的主因。