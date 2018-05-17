全球首創！ 政院今通過「無人載具實驗條例」

2018-05-17 14:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院院會今日拍板通過全球首創的陸、海、空無人載具監理沙盒「無人載具科技創新實驗條例」草案，要全面推動無人載具科技研發及產業發展，待立法院三讀通過後，預估最快2019年上路實驗。

經濟部說明，「無人載具科技創新實驗條例」同時針對自駕車、無人機、自駕船等無人載具的監理沙盒進行立法。

草案明定，未來陸、海、空無人載具業者，只要經過封閉式場域試驗，並證明確有創新研發潛力，便可提出於開放式場域申請的規劃，申請創新實驗期限為1年，可申請再展延1年，若實驗內容遇上法規障礙，經政府認定需進一步修法，實驗期可延長為4年。

經濟部表示，為使產學研各界於實際場域進行無人載具科技、服務及營運模式之創新實驗時，能夠於特定範圍及條件下，透過法律暫行排除相關監理規範之適用，特訂定本條例，以建立無人載具創新實驗友善法規環境，促進無人載具產業技術及創新，奠定台灣次世代智慧交通運輸的厚實基礎。

經濟部提及，監理沙盒所營造的法規彈性空間，能夠驗證現行相關法規待調修之處，漸進且逐步地完成無人載具相關法規的整備與調修，讓法規環境能夠與無人載具創新技術同步並進。

經濟部進一步說明，在條例草案中，規劃實驗期間可分為兩階段，第一階段為科技、服務及營運的實驗，主要進行無人載具科技、服務及營運等創新實驗，若當目的事業主管機關認定具有修正現行法必要性，申請者可進一步申請第二階段的法規實驗，以利申請者在未來離開監理沙盒後，仍可繼續從事無人載具的創新服務及營運行為，前兩階段加總的全程實驗期間可達四年。

此外，為促進行政便捷化，針對無人載具實驗申請，設置單一窗口，減輕申請者的行政負擔，另外透過跨部會審查會議決議，可於實驗期間排除法律、法規命令或行政規則中的處罰規定，以打造友善法規環境。

另外，為因應科技快速發展，條例也設計可透過審查會議，可額外排除可能影響科技創新的相關法律，以滿足申請者在科技創新實驗之需求。

經濟部提及，本條例研擬歷經多場會議討論，包括跨部會會議、業者意見徵集及專家諮詢會議等，邀請各界代表等參與意見整合，並已踐行草案預告程序，行政院院會審查通過後，將爭取列入立法院下會期優先法案。