總統出席綠島人權館揭牌：要讓世代台灣人認知自由可貴

2018-05-17 11:47

〔記者蘇永耀／台東報導〕總統蔡英文今日上午出席國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區揭牌儀式，總統表示，推動國家人權博物館，是要讓世世代代的台灣人，都可以從不自由的歷史當中，認知到自由的可貴；從過去侵害人權的歷史當中，堅持人權的信念。

總統說，白色恐怖不是離我們很遠的歷史。在綠島，白色恐怖有具體的場景，以及活生生的故事。在「新生訓導處」和「綠洲山莊」，我們可以看到，威權政府如何剝奪人的自由。設立國家人權博物館，就是要透過這些場景的保存，讓更多人了解前輩們的血淚；讓更多人了解，前輩們在最痛苦的時候，仍然帶著希望，勇敢地活下去。

總統表示，人權館將會成為名副其實的國家級人權基地。今天掛牌之後，就是新工作的開始。她有兩個期許。

第一，期許人權館充分運用升格後的資源，強化人權教育的能量。人權館除了要面向社會大眾，也要協助不同政府機關，在政府內部推動人權教育。

總統說，今年四月的時候，已經有一些在職的法官到綠島園區受訓。希望未來這種做法要擴大實施。她相信公務人員對於人權有更堅定的認識，才能確保現在，以及未來的政府，不會犯下同樣的錯誤。這也是轉型正義的一環。

第二，期許人權館要拓展國際交流，用人權來做外交。

總統說，許多國家都致力於保存不義遺址。像是在歐洲就有很多納粹集中營，成為人權教育的場所。台灣的人權館，就是亞洲第一個，以不義遺址作為主軸的人權博物館。我們可以藉由人權館這個基地，跟世界分享台灣民主和人權發展的經驗，並且，彰顯我們是一個勇於反省歷史的國家。

對於也出席揭牌儀式的首批政治犯蔡焜霖認為應追查加害者，才算是落實轉型正義，總統也承諾，當年您和您的許多難友，許許多多擁抱理想主義的年輕人，到底為什麼受難？加害體系如何運作？誰該負責？政府一定徹底釐清。

總統指出，今天是人權館揭牌，接下來「促進轉型正義委員會」也要正式運作。讓前輩們久等了。台灣民主化超過三十年，現在我們有一個把轉型正義做好的機會。政府會把握真相、責任、和解以及確保不會再犯這些原則，用最嚴肅和積極的態度來推動轉型正義。