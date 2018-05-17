響應東京奧運台灣正名 嘉義市連署、不缺席

嘉義市長涂醒哲等人參與東京奧運台灣正名連署。（記者王善嬿攝）

2018-05-17 10:30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕前奧運國手紀政領銜發起「2020以台灣名義參加東京奧運」公投連署運動，嘉義市不缺席！

嘉義市桃山人文快樂公民學苑創辦人林瑞霞、時代力量嘉義市東區議員參選人張志翔，今上午9點多在市議會前召開記者會，表達「用TAIWAN當隊名！為台灣拿金牌！」「台灣就是台灣、沒有第二句話」等，響應連署訴求，嘉義市長涂醒哲、市議員蔡文旭、王美惠、吳上明、莊豐安及黃露慧等人響應簽名連署。

涂醒哲表示，台灣在國際上被誤認是中國的一部分，讓我們要走出去很困難，因此把台灣正名，是愛台灣的民眾都願意支持的運動，因為台灣就是台灣、CHINA就是CHINA。

林瑞霞說，台灣在國際上飽受打壓，反而激發國人團結力量，尤其台灣是好國、好民，如羽球球后戴資穎等選手表現很亮眼，台灣人要有志氣、為正名努力。

時代力量嘉義市東區議員參選人張志翔（左二）表達台灣正名訴求。（記者王善嬿攝）