周玉蔻狂問「連丁打柯」 邱文祥淡回：妳不是教我的嗎？

台北市前副市長邱文祥。（資料照）

2018-05-17 09:56

〔記者郭安家／台北報導〕前台北市長郝龍斌的前副市長邱文祥以無黨籍身分參選市長，邱今上午上廣播節目，被主持人周玉蔻輪番問是否跟丁陣營或民進黨合作？邱強調，現在沒這想法；但如對方找他，他會看狀況，因為「受教於妳（周）」認為選舉是動態，並補一句「妳（周）不是教我的嗎？」

周玉蔻先酸問邱文祥說「大部分人不是真心相信你要選下去」、「你是郝龍斌推出來？」邱直說，「不不不不、不是。」周問，有人懷疑郝龍斌與丁守中家庭有「上一代軍方恩怨」，質疑邱要幫郝扯丁？邱也發誓不是為郝打丁，「邱文祥不是這種人」；強調選舉表達理念，如唐吉軻德，且他也被一群2、30位市府同仁感動。

周玉蔻在第二段節目又引言「很多人選舉是闡述理念，並沒有要當選。」邱文祥立刻指正說，「想當選、想當選」；兩人只好尷尬地笑。周打圓場說，好啦！當主持人有時候問問題比較真實、尖銳一點，意思是要當選實在很困難。

周玉蔻問是否最後和丁守中陣營結合、有可能「丁邱配」？邱文祥說，「沒有、沒有人來找我講過這事情、我也現在還沒談過這事情、也沒想過」；既然要選當然希望能夠當選，所以民調很重要，將準備做民調。

周玉蔻又問邱文祥，「支持丁守中難道不是選擇？你幹嘛選舉咧？站在丁旁邊罵柯文哲不挺好？」邱尷尬笑說，最重要問題自己不是國民黨。周接著說下次要訪問丁是否找邱當副手，指邱加入丁陣營，對國民黨擊敗柯文哲加分啊！藍營為何沒想到這妙招？邱尷尬說，「那應該請益妳。」

周玉蔻還酸說，「無黨籍身分參選很辛苦，最後會不會跟丁守中或民進黨合作？邱文祥說，現在沒這想法。周追問「也不排除囉？」邱回說，未來看事情變化、選舉是動態的。周接著說，「喔！真的啊！不排除主動找丁還是民進黨」邱回應，他不會主動；如對方找他？則要看狀況，因為「受教於妳（周）」認為選舉是動態，並補一句「妳（周）不是教我的嗎？」

未料，周玉蔻又補一句「好啊我的意思你要受到很大檢驗，選舉要花錢，你錢哪裡來？」邱文祥淡淡說，小額募款吧。