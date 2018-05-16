蔡政府執政兩週年 國民黨提十大民生問題控跳票

國民黨發言人黃健豪。（國民黨提供）

2018-05-16 12:14

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨發言人黃健豪今日召開「施政『瞞』兩年，打臉髮夾彎」記者會，列舉勞權、薪資、物價調漲等十大民生問題，「打臉」蔡政府當年對民眾許下的承諾與願景完全跳票，應向所有台灣人民道歉。

黃健豪表示，蔡英文總統曾經說過勞工是心裡最軟那一塊，但後來強推一例一休，堅持砍七天假，到了今年更轉了大彎，強推勞基法修法，取消七休一，而且輪班時間修短，讓過勞事件頻傳。

黃健豪指出，民進黨政府五月一日公布平均薪資有四萬九千九百八十九元，近日又公布今年第一季實質總薪資每月達到五萬九千八百五十二元，但事實上五十％左右的受雇勞工平均薪資少於三萬六千元。

黃建豪表示，蔡英文說過自己將會組成最會溝通的政府，也曾經嗆前總統馬英九聽不到人民聲音，但蔡政府面對陳抗，卻是築起史上最高、最多的拒馬，而蔡英文曾經說過十年不漲電價，如今電價已漲三％，未來不排除再漲，民進黨在野時砲轟油電雙漲，但蔡英文上任兩年以來，物價、油價、電價都漲，只有薪水沒漲。

黃健豪指出，民進黨當初提倡非核減煤理念，但深澳發電廠還是採用燃煤發電機組，而不是當初構想的用燃氣發電，同時民進黨一直說要非核家園，今年卻因為缺電而重啟核二廠二號機與核三廠一號機。

他還質疑，當初民進黨說開放核食是罔顧國人健康安全，如今現在卻說日本核災食品將適時開放，而民進黨曾經抨擊馬政府若美豬進口，總統就要下台，蔡英文上任後，民進黨政府卻說美豬哪有能耐不開放，他呼籲蔡英文的五二０演說應該誠摯的向台灣所有人民道歉。