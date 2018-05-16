陳菊接蘇貞昌競選總部主委 羅智強告圖利

2018-05-16 11:42

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統府副秘書長羅智強，7年前從總統府發言人轉擔任馬英九辦公室副執行長，曾因此被民進黨團提告貪汙，羅智強認為總統府秘書長陳菊接下民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選總部主委一職，也涉嫌圖利自己，今早向台北地檢署告發陳菊涉圖利等罪。

羅智強指控，2011年他時任總統府發言人，後來轉任馬英九競選連任的辦公室副執行長，卻被民進黨團認為違反行政中立，而被告發圖利罪。

羅智強指出，時任民進黨團幹事長高志鵬，曾批評他領公務員薪資，馬英九總統卻以慷納稅人之慨的行逕，圖利自己並掏空國庫，但當時他已離開總統府，沒領總統府的薪水，卻仍被告發，纏訟將近1年。

羅智強表示，依高志鵬當初告發他的邏輯，現任總統府秘書長陳菊，也接任蘇貞昌競選總部的主委，同時領總統府公務員的薪資，蔡英文總統卻以慷納稅人之慨行逕，圖利自己並掏空國庫，因此對陳菊提出告發。

另針對前總統馬英九所涉洩密案，二審昨判馬英九4月徒刑一事，羅智強今對二審判決提出看法，指該判決荒唐離譜，過去法院三度判馬無罪，認定總統在處理有關院與院之間爭議時，總統有院際調解權，此為總統諮詢幕僚的權利，否則總統遇到大事連幕僚都不能諮詢，豈不讓總統變成孤家寡人？

羅智強表示，馬英九洩密案二審推翻前審的見解，令人費解也匪夷所思，將陷所有總統於不義，照此邏輯，難道總統不干涉司法有罪，干涉反而無罪？此不食人間煙火的法匠判決，真正重創政府治理。