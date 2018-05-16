民進黨傳定調自提，柯P：變成黨同伐異的社會。（資料照）

2018-05-16 10:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨選對會今將公布是否禮讓台北市長柯文哲，傳已定調自提人選。柯文哲今早受訪大嘆，現在變成黨同伐異，同一黨罵外面有罵外面的自由，不同的就修理他。但被問及會不會覺得自己被民進黨霸凌？柯竟回「我應該是被媒體霸凌」。

柯文哲今早搭公車上班途中受訪，一路暢談選舉議題。昨有市府幕僚透露，柯文哲選舉戰略就是秉持「走中道」，柯文哲今天重申，這個社會，比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要的是是非，台灣好不容易走到民主自由多元開放包容，「但我們有看到包容嗎？」他在議會被問兩岸一家親，之所以不想回答就是因為曾幾何時，台灣都在用意識形態檢驗自己同胞。

但若走中道會不會變成藍綠不討好？柯文哲對此反問「除了藍綠，有沒有其他因素爭取人民認同？」旋即解釋所以這次他的選戰口號叫做進步價值、光榮城市。

由於民進黨今天將公布是否禮讓，據傳已定調將自提。柯文哲沒有正面回應，舉例稱，兩千年前人類政治是直接民主，所以蘇格拉底被雅典人民投票處死，到了17世紀因為民主政治興起，國家太大無法直接民主，才進入政黨政治、代議政治這種間接民主，但現在進入網路時代，可以在網路上馬上做，可以商議要不要間接民主，卻變成黨同伐異，同一黨罵外面有罵外面的自由，不同的就修理他。

有媒體問柯，柯綠關係好比冷戰的美蘇？柯笑指雙方是小國啦，不像美蘇有原子彈 ，況且自己只有一個人。

至於民進黨啟動第二次民調，會不會有合作空間？柯文哲直言，兩韓都可以握手了，人與人關係不要這麼兩極化，不要不是朋友就是敵人，台灣政治思維要修一下；他也說，就像美蘇雙方都有核彈，但還有不同方式，不同關係的合作。

會不會覺得自己被民進黨霸凌？柯回說，我應該是被媒體霸凌。