人倫悲劇扯選舉 南化鄉親要求高思博道歉

2018-05-15 15:45

〔記者蔡文居／台南報導〕爭取國民黨台南市長選舉提名的高思博，日前將南化逆倫殺人案，引導為行政院長賴清德沒搞好經濟所致。多位南化鄉親今天下午在南市議員王峻潭、市議員參選人王開玹陪同下召開記者會，痛批高思博無限上綱，將刑事案件政治化、人倫悲劇選舉化，毫無人性。

今天出席的南化鄉親表示，發生這事，大家都很痛心，希望高思博不要牽拖，枉費他讀博士，應該向全國人民道歉，被害者的友人、鄰居，目前擔任南化農會代表的廖福來及鄉親說，案子已經破案，事實已很清楚，希望不要再造成地方的傷害，鄉親說，這是一起家庭人倫悲劇，這是個人問題，不該無限上綱。

王開玹表示，「高思博實在太沒人性了！」這是一場人倫悲劇，是台灣社會集體的傷痛，兇嫌平日就素行不良還有偷竊外婆金飾的紀錄，純屬個人行為偏差，高思博卻將兇嫌的犯案動機與賴清德的施政連結，做選舉操作，可說是居心叵測，毫無人性。

台南市南化區上週傳出駭人命案，39歲外孫手持鈍器殺死3名親人長者，且供稱為錢殺人，爭取國民黨台南市長選舉提名的前立委高思博對此表示，這起事件與整體經濟惡化有所關連，尤其台南經濟成長幾乎停滯，行政院長賴清德應負全責。

王開玹表示，高思博居然意圖合理化兇嫌的下手動機，將刑事案件政治化，人倫悲劇選舉化，簡直沒有人性，身為公眾人物，應向社會大眾道歉，更要向受害者家屬道歉，社會的傷痛不該作為高思博謀取政治利益的工具。