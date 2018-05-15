不滿大灣北段處理 議員：柯P再用林洲民當都發局長就準備落選

2018-05-15 14:32

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局今天向市議會工務委員會專案報告中山區「大彎北段商業宅處理」，其中訂定罰則會繼續，但同步也透過都市計畫通盤檢討，擬透過回饋金的方式讓商業宅就地合法。但國民黨議員陳義洲對於報告內容不滿意，於報告一結束就離席，並對都發局林洲民烙下狠話「柯P再用你當都發局長，柯P就準備要落選了！」「再見喔！我不生氣！」

都發局去年12月對大彎北段商業宅開罰，今年3月也宣布要透過都市計畫開發許可讓商業宅就地合法；目前研議條件為所有權人100%同意、整合5千平方米的土地，並繳納回饋金，未來就可准地面層做商業使用，高樓層維持住宅使用。

都發局建築管理科長林玄理表示，大彎北段去年3月有1678戶違規，目前有589件已經完成改善，他說其中有300件是申請商業登記，改課商業用稅，而200多件是經由稅捐處檢查後改為空屋稅。他補充，去年12月都發局開出82張罰單，其中1件已經繳罰款，另外還有64件正對都發局提出訴願。

民進黨議員梁文傑表示，市府公布大灣北段開發許可的方案，居民是否有提出意見，林洲民說，居民對於開發面積、同意比例及回饋金都有表達意見，但都發局目前都會維持原方案，一切到都委會再討論。

親民黨議員林國成說，大彎北段屬於歷史共業，提醒都發局要小心處理，強調事緩則圓，在法律上市府沒有錯，但市府仍應該在情理上找到平衡點。