民進黨虎尾鎮長傳「拔丁」林新丁與黨部回應了

2018-05-15 13:42

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣民進黨基層黨員15日上午在虎尾發起「拔丁換將」行動，要求民進黨雲林縣黨部不要提名曾因親友為其賄選，被判當選無效的前雲林縣議員林新丁選虎尾鎮長；林新丁則表示，參選資格一切合法，將以司法行動制止此不健康的行為；民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜也說，在未違反黨章規定下，會依規提名林新丁為候選人。

林新丁表示，他依規定參與初選，完成登記，也是唯一的登記者，對外傳虎尾鎮長將被換掉，他覺得謠言止於智者。

林新丁並以新北市民進黨籍議員黃俊哲為例，黃與他同屆分別參選新北市與雲林縣議員，也同被判決當選無效，但隔屆兩人都獲民進黨提名參選，目前黃俊哲是現任新北市議員，他則是落選頭。

林新丁強調，本屆他參選議員時資格沒有被懷疑，為何要參選下屆虎尾鎮長，風波就這麼多，強調參選資格沒有問題。

針對有黨員提出虎尾鎮參選人林新丁為不適任人選一案，民進黨雲林縣黨部說明，虎尾鎮於開放鎮長提名人登記時，林新丁參與登記，登記期間未有其他候選人登記，登記截止後，執行委員會審查林新丁相關資格，均符合候選人登記資格，而在個人消極資格查證也未違反民主進步黨雲林縣黨部公職人員提名辦法（排黑條款）。

主委廖丁賜表示，黨員參選公職的資格不能剝削，是黨員就有參選資格，而此次2018４類公職提名參選人在選務流程完成後，未違反黨章規定下，會依規提名林新丁為候選人。

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