電台專訪兩岸論述發酵 柯P嘆：低估社會扭曲程度

2018-05-15 11:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受電台專訪，其中兩岸論述態度後續引發效應。柯文哲今再次感嘆，整個台灣社會都被6%深綠、深藍的人綁架，他的兩岸基調沒有改變，很討厭意識形態和被貼標籤，導致他的台灣價值被懷疑。

柯文哲今早搭公車到市府上班途中，近30分鐘時間暢談選舉議題。柯重申，他的兩岸論述基調沒有改變，兩岸要減少衝突、減少緊張，不要走向僵局，他很討厭別人貼標籤，不管是台灣價值還是兩岸一家親，大家都懷疑他，但他有問題嗎？一邊是說「你沒有講兩岸一家親就是台獨」，另一邊則是說「你沒有說明台灣價值就是共匪的同路人」，他覺得很討厭。

對於他日前接受綠色和平電台專訪，談論兩岸論述卻引發軒然大波，柯文哲說，還好全程都有錄音，「我聽都覺得很正常，我也沒講錯話啊！標題殺人」，他認為閩南語的語氣邏輯與國語還是有不同，寫成文字稿後更是「完蛋了」，對於社會誤解，他無可奈何，「我們低估這個社會扭曲的程度」，整個社會都「起俏」（台語：發瘋）了。

柯大嘆，這個社會，每個人都在關心你說了什麼，而不是關心你做了什麼，「整個社會滿變態的」，晚上call-in節目每一台每天花4個鐘頭討論沒有用的東西，難道沒有其他事可以做嗎？

由於昨天柯文哲赴議會專案報告，國民黨籍市議員戴錫欽點名民進黨籍副市長陳景峻、副秘書長李文英、民政局長藍世聰等官員上台詢答，若民進黨自提人選，會不會離開柯市府？柯文哲今對此批評，這個國家搞到好像「非我族類、其心必異」，意見不同就是敵人，要把人家毀滅 ，但這樣國家不是變成一言堂！

他也說，政黨政治也不應當說，有入黨就可以隨便講， 或是你有入黨就不能講彼此壞話，「這樣的話，黨要幹什麼？我覺得還是很有意見。」