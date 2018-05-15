馬英九洩密案高院改判有罪 北檢仍有三中等4大案偵辦中

前總統馬英九。（資料照）

2018-05-15 11:13

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九被控教唆洩密案，高等法院認定馬違反通訊保障及監察法，今逆轉改判馬4月徒刑，得易科罰金12萬元，可上訴；除了洩密案之外，馬另被控主導賤賣國民黨三中、國發院土地交易等黨產案、富邦併北市銀案、大巨蛋圖利遠雄案等四大刑事案件，目前馬均被列為他字案被告，由台北地檢署偵辦中。

三中案及國發院土地交易案，馬英九現被列為涉背信、圖利等罪的他字案被告；富邦併北市銀案，馬被台北銀行前副理黃玉炎等人告發圖利等罪；至於大巨蛋案，北檢去年10底起訴馬市府時期財政局長李述德之後，另將馬英九列為他字案被告的身分繼續調查中。

馬英九另被控賤賣國民黨原中央黨部大樓交易案，該案現已併入三中案內的中影案一併調查，主因是馬英九當初打定主意要出售原中央黨部大樓，面對有意買下號稱「中影最貴不動產」華夏大樓的長榮集團創辦人張榮發，馬英九等國民黨高層曾指示黨營事業中央投資公司，須依張榮發意願簽下協議書，同意長榮在買下原中央黨部大樓後，可另以20億元購買華夏大樓；由於原中央黨部大樓交易與中影交易有關聯，北檢才併案處理。

至於馬英九被控涉及馬習會洩密等上百起刑事案件，自前年7月1日以來，北檢已陸續簽結 160 件、不起訴 4 案，北檢列出其中較重要的5案，分別為納莉風災期間被控涉廢弛職務釀災案、以特別費扶養流浪犬馬小九被控瀆職及偽造文書案、貓空纜車違法驗收涉圖利及背信案、在東吳大學演講涉洩漏馬習會機密案，以及馬擔任總統期間涉財產來源不明案；前4案均不起訴處分，財產來源不明案則簽結。

關於北檢已簽結的160案中，也包括馬英九被10年前槍擊前立委蔡正元服務處的槍手翁炳堯告發，涉於中影交易案中教唆殺人的案外案。