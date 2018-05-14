楊麗環提告不起訴 王浩宇：選擇原諒

2018-05-14 17:09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市議員王浩宇去年11月28日晚間在網路臉書PO文「才剛宣布要選桃園市長，國民黨前立委楊麗環的助理今天就渾身酒氣的大鬧桃園高鐵站」，被楊麗環提起加重誹謗告訴，桃檢調查，王浩宇有相當理由確認他所PO文章有真實性，不能認定他涉嫌誹謗，已予他不起訴處分。

王浩宇PO文內容寫道：「才剛宣布要選桃園市長，國民黨前立委楊麗環的助理今天就渾身酒氣的大鬧桃園高鐵站，不但沒有車票硬闖進站，還不斷對女站務員咆哮自己是『楊麗環助理』，最後被高鐵警察帶走。請問楊麗環，你會怎麼處理這個助理？是否該跟無辜的站務員道歉？」

王浩宇的文章還在「我是中壢人」、「我是台灣人」臉書社團分享，引來其他網友發表指責或辱罵楊麗環的留言，楊麗環因此認為王浩宇涉嫌加重誹謗罪提出告訴。

檢方調查，桃園高鐵站的監視器錄下男子未使用車票就要離開剪票口，站務人員前來處理時，他又下跪、磕頭甚至趴在地面，最後被警方帶走。

檢方說，王浩宇是基於事實基礎，加上他掌握對話訊息才PO文，難以認定他故意讓楊麗環的社會人格受貶抑，且楊麗環是公眾人物，相關事務應受公眾檢視，認定王浩宇的罪嫌不足，已予他不起訴處分。

對於不起訴處分的結果，王浩宇說，他選擇原諒楊麗環，「祝福她在離開政治圈後更海闊天空」。