台大校警疑似幫挺管服務 駐衛警：誤拆後又再掛上

台大校警被質疑幫忙懸掛挺管布條。（民眾提供）

2018-05-14 10:30

首次上稿09:56

更新時間10:30

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長當選人管中閔案延燒，日前挺管、反管兩派在台大校園內掛布條，不料，卻傳出校方僅拆反管布條等爭議，今天又有台大教師拍到，有校警騎著摩托車在台大鹿鳴廣場掛布條，公然幫挺管的團體服務，台大駐警隊解釋，並非主動掛布條，是同仁誤拆後才又再掛上。

管中閔案爭議不斷，台大校方日前為了挺管，在校內掛上「大學自治、學術自由」的黃絲帶，反管派也掛上布條表達意見，不料竟被台大總務處公告拆除。包括台大社會系教授何明修、范雲等人都批評校方做法。後來台大才在8日發出聲明，清除校內挺管、反管布條亂象，並拆除傅鐘下所有黃絲帶，維持校園意見表達中立。

今天又有台大教師拍到，校警騎著摩托著到鹿鳴廣場，原本該教師以為校警要清理布條，沒想到他竟拿出準備好的布條開始懸掛，該師隨即拿出相機拍下畫面。外界質疑，學校的行政不中立，由此就能可以觀察到，認為校警是公然幫挺管的團體服務。

校方稱該區可以懸掛布條表達意見

台大駐警隊的丁隊長求證後解釋，駐衛警同仁一開始看到那個布條，以為違反規定先拆下來，後來拿回駐警隊請示後，才知道誤拆布條，該區原則上不能動，所以隊員才回頭把布條掛上去，並非主動去掛。另外，根據校方表示，該區可以懸掛布條表達意見。