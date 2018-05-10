台北市長選舉佈局 蔡英文：符合市民期待、有利中央執政

2018-05-10 12:54

〔記者洪友芳／新竹報導〕台北市長柯文哲今受訪駁斥他將選2020年總統，並表態支持總統蔡英文拚連任，外界解讀是柯文哲對民進黨「示好」，希望民進黨不要自提台北市市長人選，蔡英文最新回應指出，這事不要被過度放大，民進黨在台北市市長的選舉佈局，決策將回到本質，即除了考量市民期待、首都的城市願景等，也會考慮到有利中央執政點。

蔡英文政府推動5+2產業創新推動方案，最近進行產業創新參訪系列行程，今天到新竹生醫園區了解目前生醫產業發展現況，也為這次產業創新參訪系列行程畫下句點。