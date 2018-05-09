經部放行聯發科向中興出貨 黃天麟憂：有違與美盟國義務

基進黨召開記者會，對於經濟部國貿局許可聯發科4日起重新恢復出貨給中國網通和手機品牌廠中興通訊，表達嚴正抗議，並質疑這項政策過度傾中。（基進黨提供）

2018-05-09 23:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕基進黨今天（9日）指出，上月17日，美國商務部才向中國通訊設備廠「中興通訊」發出長達7年的出口管制禁令，要求所有美商不得出售零組件給中興通訊。然而，台灣晶片大廠聯發科日前證實，已經順利取得經濟部國貿局的許可，4日起重新恢復出貨給中國網通和手機品牌廠中興通訊。基進黨對此表達嚴正抗議，並質疑這項政策過度傾中。

基進黨今天在台獨聯盟召開記者會，台獨聯盟主席陳南天也出席，與會的國策顧問黃天麟提醒，不要把這件事情看成小事或商業行為，這已關係到自由與民主的問題，因為現在世界面臨的危機，是國家資本主義專制的中國，想要取代民主自由的美國作為世界的霸權，美國川普政府上台後，美中貿易衝突，也是反映在霸權競爭中，美國要保持優勢的策略之一，台灣為了生存，站在那個位置應該很清楚。

黃天麟擔憂，從美國媒體對此報導看出，政府在這案件上應無照會美國，我方恐有違作為盟國的義務。

基進黨中常委何澄輝說，當前的世界，經濟安全即為國家安全，因此，此項關於放行戰略性高科技貨品的決定，絕不僅僅是單純的商業行為，也斷不可以商業佈局的角度思索這一問題。這類產品本來對於各國就有高度的科技優勢，具戰略性的重要性，因此，政府的監管，不但攸關經濟整體策略發展，也攸關國家的經濟安全。

基進黨並說，經濟部准許聯發科將「戰略性高科技貨品列管清單」裡的產品出貨給中興通訊。針對此一許可，美國華爾街日報以 「ZTE Gets a Lifeline in Taiwanese Chip Supplier （聯發科晶片救火中興通訊獲續命丹）」為標題下了註解。

基進黨台北黨部執委王映心說，中國與台灣不但在政治與外交上，處處遭到中國打壓，在經濟上，受到中國「銳實力」影響下，台灣經濟與企業也處於受制於人的狀況，然而，最令我們憂心與質疑的是，台灣政府是否有效掌握這些危急國安的情資？

基進黨說，當美國與歐美各國紛紛開始以實際行動制裁中國的經濟間諜行為時，民進黨政府應要重新審視過去8年的政府與國安相關的所有政府採購案，政府必須要體悟這些中國廠商在台灣的投資，對台灣國防安全及通訊產業的侵蝕已達到危急的程度；同時呼籲政府，必須有效掌握這些危急國安的情資。