反軍改狂言！要伴飛戰機撤飛彈 藍委：以免射到總統專機

2018-05-09 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9日）立法院軍人年改會議上，國民黨立委徐志榮發言時，竟建議未來伴飛總統專機的軍機要「撤除武裝」，以免飛官「射一個飛彈到總統專機」；另一位國民黨立委林麗嬋也附和，不希望蔡總統在飛機上「挫著等」，一番言論引起網友痛批。

國會監督團體「公民廟口-立委在做天在看」在臉書上貼出質詢影片，畫面中立委徐志榮表示，總統專機出訪時，有4架戰鬥機伴飛，畫面很漂亮，但是他建議以後「4架戰機都不要掛飛彈」，因為他很怕其中一個飛官，會「射一個飛彈到總統專機」。

林麗嬋也說，總統出訪時，保衛總統的是這些被砍掉保障的人，「難道她（總統）在上面沒有挫著等嗎？」還用台語調侃蔡總統，「雖然我們總統姓ㄘㄨㄚˇ，但我也不希望她坐在飛機上是ㄘㄨㄚˋ咧等。」

「公民廟口-立委在做天在看」小編認為，即使立委有言論免責權，也沒資格汙名化國軍的忠誠，更何況要求保護總統的戰機撤除武裝掛彈，究竟是何居心？

網友也紛紛留言表示「從這就知道，到底是誰在誣衊國軍、侮辱國軍，這種人連當人的資格都沒有」、「立委腦袋裝什麼啊？繳稅養智Ｏ嗎？」，也有人反酸「隨扈也可能開槍，是不是都不要配槍？」、「你老婆可能紅杏出牆，要不要先離婚再說？」。

詳情請見立法院議事轉播：

立委徐志榮質詢

立委林麗嬋質詢