向中國喊話！陳明通：在天邊胡思亂想 不會想出好結果

陸委會9日舉辦政策短片發布會，陸委會主委陳明通（左二）與短片主角黃騏曼（左一）、蔣雅文（右二）座談，分享拍攝短片心得。（記者劉信德攝）

2018-05-09 17:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通今天（9日）下午表示，希望兩岸能像南北韓一樣對等、不涉政治前提坐下來談，面對面溝通才有現實感，才會產生務實的政策，「在遙遠的天邊胡思亂想，恐怕不會想出好的結果」。

陸委會今天發布5支政策短片，包括中生來台、兩岸共同打擊詐騙、陸配在台創業等，以軟性訴求展現陸委會持續努力推動兩岸和平穩定發展。

陳明通出席致詞時說，這一兩年來，中國大陸在國際間惡意操縱「一個中國」原則，迫使多明尼加與台灣斷交，實際阻礙台灣參加世界衛生大會（WHA）等打壓事件，國人都同感憤慨。兩韓領導人日前會面，相互尊重對方，是對等見面。兩岸也應如此，希望看到兩岸能有對等不涉政治前提的和平開始，坐下來談。

陳明通在會後受訪時說，北京當局用他們「政治的框架」來「框」我們，甚至錯誤解讀聯合國2758決議文，用政治理由來打壓台灣在WHA，還有很多國際場合的參與，這是一個「非常非常不應該」的事情。

陳明通強調，這種作法只是把「兩岸的心」越推越遠、距離越拉越長，呼籲北京，健康是一個普世的人權，台灣2300萬人有人權和資格參與世界衛生大會、參與世界衛生組織、參與各種國際活動，呼籲北京放棄「單邊設置」的政治框架，因為台灣老百姓不會接受這樣的框架。

他也引述總統蔡英文的說法向陸方喊話，「你（北京）在遙遠的天邊胡思亂想，恐怕不會想出好的結果」。他並以過去在中國大陸交流的經驗說，「面對面溝通才有現實感才會產生務實的政策。兩岸應該坐下來談，就各種歧見、看法交換意見，相信可以溝通出好的結果」。

陸委會主委陳明通（左）與短片主角蔣雅文（右）座談、分享拍攝短片心得。（記者劉信德攝）