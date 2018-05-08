國民黨台東縣鄉鎮市長、縣議員第一階段提名結果出爐

2018-05-08 17:51

［記者黃明堂／台東報導］國民黨台東縣黨部今天公布第一階段縣議員暨鄉鎮市長選舉提名及核准名單，縣議員部分8個選區提名14人、核准3人參選；鄉鎮市長部分核定5個鄉鎮市提名5人參選。

縣議員第一階段名單如下：第一選區提名吳秀華、李建智、周達三、吳景槐、陳志峰，另核准鄭銘顯、姜駿傑、陳銘風；第四選區提名陳宏宗；第五選區提名翁麗吟；第七選區提名林琮翰、林秀信、方賢仁；第九選區提名尤忠正；第十三選區提名張全馨嵐；第十四選區提名章正輝；第十五選區提名蔡玉玲。鄉鎮市長第一階段名單如下，台東市提名張國洲；金峰鄉提名宋賢一；鹿野鄉提名李國強；關山鎮提名戴文達；蘭嶼鄉提名謝胡源。

台東縣黨部主委吳秀華表示，第一階段是由台東縣委員會提出建議提名及核准名單，報請中央工作會議通過，第二階段預計在5月23日前完成，並報請中央工作會核定。

台東市長張國洲順利獲得競選連任提名，今天到天后宮上香，隨後與董監事們聊天，董事李仁癸比起大拇指稱讚市長對天后宮付出許多，天后宮非常感念市長，董事吳世安也說市長常到天后宮彼此建立深厚感情。隨後張國洲在廣場發放平安齋麵。

國民黨台東縣黨部今天也在成功鎮舉辦縣長提名同志懇託會，成功鎮長黃博昌、代表會主席李隆榮、副主席王東吉及國民黨籍代表、里長用行動表達支持，一同為縣長提名人饒慶鈴站台力挺。