深澳電廠爭議 林右昌：台北、新北都在說風涼話

深澳電廠更新擴建案，基隆市長林右昌批台北市、新北市都在說風涼話，圖為深澳電廠預定地。（記者林欣漢攝）

2018-05-08 10:13

〔記者林欣漢／基隆報導〕今天基隆市議會總質詢，市議員秦鉦要求市長林右昌針對深澳電廠更新擴建案表態，林右昌說，新北市與台北市都主張深澳電廠改用天然氣發電，都是在說風涼話，若使用燃氣，管線勢必得經過基隆市中心，他反對任何傷害基隆市的方案。

林右昌說，要蓋電廠就要選擇要使用燃煤或燃氣，沒有要蓋就沒有這些問題，從立法院、環評公開的報告資料，台北市、新北市都是主張深澳電廠要用天然氣發電。

「他們說不要燃煤的前提是使用天然氣，然後從基隆市這邊拉管線。」林右昌指出，雙北說不要燃煤的前提是用天然氣，但是，深澳灣腹地太小無法設置天然氣接收站，若要燃氣，管線就只能從基隆經過，基隆將是最大的受害者，「台北市、新北市都在說風涼話！」

市府表示，根據台電的評估報告，深澳電廠若要改為燃氣發電，因深澳腹地不足興建燃氣電廠，得從協和電廠開始佈設管線，管線走海路的話，全長22.44公里的A路徑，管線拉到基隆嶼必須經過基隆區漁會專用權水域，還會經過基隆嶼保護礁禁漁區及瑞芳保護礁禁漁區再到深澳。

而全長16.7公里的B路徑，則得經過外木山漁港、基隆港主航道、正濱漁港、八斗漁港、望海巷漁港、及近海的漁業保育區等，基隆港外的水深從30公尺到100公尺，天然氣管線要埋在海床下，工程難度有多高？工程經費有多龐大？

若走陸路的話，對於基隆市的影響更是無法想像，管線從協和發電廠出發，經過仙洞、中山三路，以及最近才要完工拓寬工程的中山一、二路，甚至市中心區的西岸客運碼頭、火車站前廣場、東岸商場、文化中心、市政府後，經北寧路到海洋大學、海科館直到深澳電廠。整個基隆市等於被「開膛剖肚」，市中心區所有幹道全部都要重新被挖一遍。