中國又胡鬧！施壓世界黃金協會矮化台灣

（記者盧冠誠攝）

2018-05-08 07:17

〔記者盧冠誠／台北報導〕在中國加強打壓台灣的敏感時刻，世界黃金協會（WGC）發布最新一期「黃金需求趨勢報告」，於全球官方黃金儲備中，有別於過去單獨列出台灣（Taiwan），這次特別於後方括弧加註「People’s Republic of China」（中華人民共和國）。

近年陸續傳出，不少國際連鎖外商把台灣列為國家，遭到中國官方批鬥，甚至展開一連串「獵巫潮」；不過，前幾天中國施壓美國航空公司，卻被美國白宮打臉。

美國白宮駁斥中國所謂的「政治正確」，且批評中國民航局要求航空公司改變網站上對台灣與港澳的稱謂是「歐威爾主義」式的無理取鬧，並要求中國停止威脅及恫嚇美國航空公司與公民。

然而，仍有許多企業受到中國有形或無形壓力，除了得把台灣列為中國的一部分，還紛紛「被迫」道歉。

總部位於英國倫敦的WGC，發布今年第一季「黃金需求趨勢報告」英文版的全球官方黃金儲備表格中，就把台灣加註屬於「People’s Republic of China」，這在過去相關報告中未曾出現過。

根據報告，台灣持有排名第14名、423.6公噸（1362萬英兩）黃金儲備，在全球占有一定的地位。

至於國際主要機構方面，常被稱為「央行的央行」的國際清算銀行（BIS）每月公布全球有效匯率指數部分，則是把台灣稱為「Chinese Taipei」（中華台北），但指數縮寫則是「TW」。而每年針對全球主要國家央行總裁進行評比的全球金融雜誌，就直接稱台灣為「Taiwan」。

事實上，中國長期打壓台灣，就連親中的馬政府亦難以倖免，2011年1月，我國央行加入近20年的「東南亞國家中央銀行總裁聯合會」（SEACEN），為了要讓中國人民銀行（中國央行）加入，被迫更改會員名稱，台灣央行原會員名稱「Central Bank of China, Taipei」就被迫比照奧會及APEC（亞太經濟合作會議）模式改為「Central Bank, Chinese Taipei」，時任央行總裁彭淮南雖表達強烈抗議，仍無濟於事。

除了SEACEN，台灣為亞洲開發銀行（ADB）創始會員國之一，但自1986年中國加入後，台灣會籍就被改為中國台北。今年在菲律賓召開的ADB年會已於5月6日結束，財政部長許虞哲在書面講辭中，也再度就ADB片面更改我國會籍名稱提出抗議，依舊無濟於事。