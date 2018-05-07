當選市長第一件事 黃秀霜：對年改提釋憲、打官司

黃秀霜表示，如果當選市長第一件事就是幫大家討公道提年改釋憲案及打行政訴訟。（記者蔡文居攝）

2018-05-07 20:24

〔記者蔡文居／台南報導〕對於軍公教年金改革方案，其中公教年改將於今年七月一日開始實施，爭取國民黨台南市長提名的前台南大學校長黃秀霜今天下午與多位退休軍公教人員召開記者會，強調她如果當選市長第一件事，就是幫大家討公道提釋憲案，而市府也要幫大家打行政訴訟，爭取尊嚴及權益。

黃秀霜批評政府違反信賴保護與不溯及既往原則，大砍軍公教警消退休金，此不公不義之舉無視退休公教警消的權益與尊嚴。她表示，政府說如果不改革會破產，但政府沒有錢，怎麼又要編800億的前瞻計畫預算？

黃秀霜認為，政府應信守承諾照顧退休的軍公教警消，不應以假「改革」偽正義的藉口強迫進行年改，以抹黑手法汙衊軍公教警消，造成社會的對立與不安。後續將規劃成立公教警消人員後援會，全力為退休公教警消人員發聲並提供法律服務。

她表示，未來如入主市府後，一定照顧現職人員並保障退休人員，同時以市政府名義為退休軍公教警消提出釋憲，設立專案服務窗口，並聯合國民黨執政的縣市政府，集眾人之力替軍公教警消爭尊嚴、討公道。

今天的記者會包括市議員王家貞、林美燕、蔡玉枝、許至椿等人出席，軍公教警消南台灣抗暴聯盟指揮官、退休將軍李玉文、南台灣（涼山）抗暴聯盟召集人、退休司令黃冬輝、台南市退警聯誼會長莫伯強、前南市教師會理事長趙政派、南市公教退休人員協會理事長紀傳忠等數十位退休軍公教警消人員也到場支持，律師蔡文斌也出席說明相關法令的可行性。