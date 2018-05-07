台中房屋稅調漲？市府：個案計算錯誤

2018-05-07 14:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕房屋稅悄悄調漲？國民黨議員朱暖英今天拿出稅單影本說，市府宣稱既有建物房屋稅不受影響，但某民宅去年稅額5萬多，今年卻是6萬多元，直斥市府說謊；市府回應，去年該案地段率房屋標準單價計算錯誤，今年修正調回，並非漲價。

朱暖英在國民黨議員陳政顯等人召開的記者會，拿出2張房屋稅單影本指出，南屯區大墩南路某民宅稅單，106年50972元，107年漲到60390元；另一張106年是22280元，107年則是26296元；她怒指舊建物房屋稅也暴漲，市府硬拗既有建物房屋稅不受影響是說謊。

大墩南路賴姓案主說，他的房子是20年以上，應該年代越久就要折舊，為什麼房屋稅今年漲了近1萬元？近2年也沒有增建、擴建過，經向稅務局詢問，對方卻解釋是106年的房屋稅稅捐機關算錯了，這種原因令人費解。

市府指出，房屋稅並不是按房屋造價或市價計算，而是以房屋課稅現值乘以適用稅率計算得來。其計算公式如下：房屋核定單價×面積×（1－折舊率×折舊年數）×街路等級調整率（地段率）×適用稅率＝應納房屋稅。

市府表示，該案是每年的例行性房屋稅清查作業，將使用情形改變，地段率異常，或新建、增建、改建逐一釐正，經查發現地段率房屋標準單價異常，去年發現計算錯誤，今年修正調回原本課稅標準，與今年7月1日開始適用的新課稅基礎調整無關。