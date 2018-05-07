大法官不受理釋憲案 司法院：沒規定不能再提

2018-05-07 12:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨立委提出「前瞻基礎建設條例」釋憲聲請案，但因提案者在表決時並非全數反對，大法官會議判定聲請要件不足予以駁回。國民黨立委今在立院質詢時批評司法院「法律服務政治」，並詢問能否再提？司法院秘書長呂太郎說，根據目前大法官相關解釋，沒有不受理案件不能再提的限制。

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算高達1071億元，38名在野黨立委質疑預算合法性，去年9月向司法院聲請釋憲，主張「前瞻基礎建設特別條例」違憲，要求暫時處分。

大法官會議上週五議決不受理，指提案人數未達聲請釋憲門檻，提案內容未具體敘明適用憲法或法律牴觸憲法疑義，且提案者在表決時並非全部投下反對票，聲請釋憲要件不足。反駁理由中所提及之提案者，為無黨委立委高金素梅，因其並未參與表決，大法官認定為沒有行使職權。

立法院司法與法制委員會今天召開會議，國民黨立委林德福、吳志揚與許毓仁等人，質詢時均關注釋憲聲請遭駁回案件。

吳志揚說，因立委行使職權，有時故意不出席、退席，展現比出席投反對票更堅定的態度，批評大法官不解立法實務，且民進黨反ECFA或時力反勞基法都是如此，認為「大法官見解憑政黨顏色變來變去」。林德福則批評，這是大法官技術性干擾立委為民發聲的奇怪現象，也使釋憲政治化，剝奪在野黨未來釋憲的空間，相當嚴重，要求大法官「知錯能改」。

呂太郎答詢時說明，立委在相關法案的決議過程中要表示意見，才符合「行使職權時」及「超過1/3席次」條件，即使當初投下贊成，最後轉成反對也可以，不限於反對者。民進黨立委李俊俋則認為，國民黨認為程序有重大瑕疵，但大法官要看的其實是少數有無被限制發言。對於國民黨的批評，李俊俋直批「再跟他們胡謅是浪費時間 」。

至於此聲請案能否再次提出？呂太郎回答說，根據目前大法官相關解釋，並沒有說已經不受理的案件，不能再提釋憲案。