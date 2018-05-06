雙重標準 監院能查校長遴選案 不給查黃世銘案

2018-05-06 22:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕馬政府提名的監委包宗和與仉桂美上週申請調查大學校長遴選過程爭議，但新任監委高涌誠與張武修1月下旬早已立案，並約談教育部官員，通盤調查大學校長遴選制度。不具名監委表示，監院讓校長遴選案「鬧雙胞」，卻又以「一案不兩查」，阻撓監委陳師孟查前檢察總長黃世銘，根本是兩套標準、意識形態作祟。

據透露，包宗和與仉桂美在身旁「挺管」人士壓力下，向監院申請調查，並以「前案」的案由有「台大校長遴選」，而他們要查的是「通案」，促使監院同意。但監委分析，查通案不可避免一定會碰觸到個案。

監委指出，從立案的案由來看，包與仉要調查「遴選過程有無違反大學自治精神」，但這涉及法律見解與爭議，並非監察權行使範圍。據了解，包與仉鎖定的是教育部長吳茂昆，並認定新監委不會查吳的行政責任。

對此，主查的包宗和澄清，立案前已與監院業務處討論、也瞭解另兩位監委的調查重點，嚴守「一案不兩查」的規定，不會重複、也絕不觸及台大校長遴選案。至於吳茂昆是教育部長，調查議題與教育部長有關，但不會涉及吳在台大校長遴選所做的決定。被問到是否有「挺管」壓力？包說，「社會各界都有期待，小老百姓也很焦慮。」

監委指出，監院以「一案不兩查」，阻撓新監委查前總統馬英九相關案件，包括富邦銀併台北銀、美河市、大巨蛋等案。而陳師孟在3月擔任值班監委時，接受前高檢署檢察官林秀濤陳情，指黃世銘在洩密案中損害其名譽，誣賴她在處理民進黨立委柯建銘案中接受關說、是洩密案的一環，讓她被記警告，希望陳能還她公道。

不過，陳師孟申請調查時，監院卻回說，這是舊案不能再查，但監委強調，監院已查的是黃世銘洩密，並不是損害林秀濤名譽的部分，監院硬指為同一案。而監院所謂的「一案不兩查」根本是人為裁量、標準模糊，若此次為校長遴選案「破例」，「希望以後都能比照辦理」。

監察院長張博雅表示，陳師孟的案子已送到司法委員會討論；至於校長遴選案，她強調，監院是事後監督，不能在行政機關處理事件未結束前就調查。被問到是否指高涌誠調查程序不符規定？張僅重述，「監院不能事前調查」。高涌誠解釋，1月立案時，台大遴選爭議已出現，目前調查案已在收尾，調查報告屆時歡迎社會公評。