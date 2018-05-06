40週年又逢新館落成 AIT邀請民眾分享記憶照片

2018-05-06 15:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）內湖新館即將於六月落成，AIT為此舉辦「那些年我們一起參加過的AIT活動」照片募集活動，歡迎各界朋友到AIT臉書專頁分享與AIT共同的記憶，相關照片也可能獲選在內湖新館與美台關係展覽中展出。

AIT時常透過臉書專頁與台灣民眾互動，也分享各式活動訊息。近期因AIT內湖新館將落成，又逢AIT成立40周年，AIT為此舉辦「那些年我們一起參加過的AIT活動」照片募集活動，邀請各界朋友及臉書粉絲在AIT臉書專頁分享過去參加AIT活動的相片及對AIT的記憶，活動即起自5月28日為止。

AIT表示，過去40年來，AIT致力深化美台夥伴關係，並舉辦各式各樣的活動，以強化美台人民的長久友誼，例如AIT組隊參與龍舟賽、美國音樂出訪計畫訪台音樂會、學術交流計畫或AIT官員走入台灣民間，演講討論美國的多元價值等，不勝枚舉。

AIT邀請民眾留言分享與AIT的記憶，照片需包含活動時間、地點及活動對個人的意義，留言時並加上#AITMemories 的主題標籤，就有機會贏得內湖新館小禮物。AIT也說，如果照片非常珍貴特別，甚至可能會在內湖新館和即將推出的「AIT@40 -- 1979年後美台關係展」中展出。