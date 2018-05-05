視察離岸風力發電 總統重申2025非核家園

2018-05-05 19:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕蔡英文總統展開「五加二」產業創新系列行程，今天（5日）下午2點到苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港，了解國內推動再生能源「離岸風力發電機組」的建置情形。

蔡英文聽完經濟部與開發商上緯公司簡報後，除了指示經濟部能協助廠商，於2025年完成離岸風力發電開發，也請開發企業遵守環境法規，並期待擔任起領頭羊的角色，帶動國內相關產業鏈活絡，也培養年輕人才投入。

蔡英文視察後接受媒體聯訪，坦言今年國內電力供應，會比較困難一點，但政府仍會積極調度電力，明年台電公司新的機組就會投入發電，無論是備載或備轉的容量都可以達到一定的水準。

總統重申，2025年非核家園，仍舊是我們的目標，讓現有的核一、核二、核三如期退役。

對於深澳電廠的爭議，蔡英文也表示，將請經濟部、賴院長持續與社會溝通，重點在於深澳電廠採用的機組與技術，「可以是最好的」，讓它可以達到超超臨界 的水準，接近天然氣發電的程度。

而未來再生能源投入供電後的電價，蔡總統也指出，政府對於再生能源的目標為2025年占供電2成，其餘8成使用天然氣、燃煤補足，除了供電比會調配電價穩定性，加上儲能新技術的日新月異，政府也會就財務工程方面，維持電價穩定。