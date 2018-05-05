擺脫傳統 民進黨「六小福」參選竹市議員打團體戰

2018-05-05 12:07

〔記者王駿杰／竹市報導〕民進黨新竹市黨部通過市議員提名及徵召案，除6名現任議員爭取連任，另有6名新人登記及徵召參選；這六名新人採取的競選方針，擺脫傳統只專注在各選區掛看板、拜票，單打獨鬥的「陣地戰模式」，改以打破建制的聯合行動，六人一起到各選區，透過大量手勢與懇切演說拜票、關心民眾，用創新改變選舉文化，被地方人士稱作「六小福」。

地方人士分析，六小福的成員都是政治新人，缺乏選舉經驗，若採傳統選舉打「陣地戰」，隻身一人掛看板、站路口，不但聲勢弱，也會打擊自身信心，且能見度低。

地方人士表示，竹市不少民眾的戶籍地與上班處不同，六小福同時進出，不但可壯大聲勢，跨區拜票展現活力更可提高能見度，增加民眾的印象。

六小福成員包含柯建銘特助鄭美娟、前社會處長陳雪慧、林智堅前辦公室主任賴稟豐及劉康彥，林智堅前辦公室秘書曾文濤及陳建名。

北區市議員參選人、30歲的劉康彥是六小福成員中年紀最輕的一位，他曾任報社記者，前年加入新竹市政府，他以記者思維推行市政，用新媒體載具「新竹市新鮮事」介紹新竹市的市政建設，藉由網路讓更多民眾了解市府的施政方針，是林智堅團隊中的「點子王」。

劉康彥說，他常和其他5人討論新創選舉構思，一起得到共識後就開始執行，比如上週起，六小福成員開始騎著YOUBIKE進行一趟小旅行，到舊城區五間廟宇為各行各業祈福，他們不刻意穿著競選背心，反利用臉書分享照片，努力讓民眾看見他們力圖改變傳統政治選舉的決心。

同樣是北區市議員參選人的賴稟豐，曾任立委段宜康辦公室法案助理，2014年臨危受命至艱困選區新竹市出任現任市長林智堅競選總部辦公室主任，以一百天擊敗尋求連任的國民黨籍前市長許明財。他說，將把這屆市長選舉、翻轉新竹的經驗帶到六小福，和劉康彥的點子結合，希望創造出另一個層次的新選舉文化。