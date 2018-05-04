美方將在WHA發言支持台灣 安排台美部長雙邊會議

2018-05-04 08:30

〔駐美特派員曹郁芬／華府3日報導〕世界衛生組織大會召開在即，台北駐美代表處衛生組長盧道揚今天表示，美國依然強力支持台灣，美國衛生部長阿扎爾與台灣衛福部長的雙邊會談，還有美方在世衛大會發言支持台灣，都在安排中。

盧道揚今天參加全球台灣研究中心（GTI）的座談會談台灣的醫療貢獻，會後對媒體做上述表示。盧道揚在台灣與馬拉威斷交前，曾在非洲服務，為前台灣國際醫衛團隊海外聯絡人。

盧道揚說，阿扎爾的行程太忙，所以還待敲定，至於台灣與其它國家的雙邊會談也在安排。台灣參與世衛大會的意義很大，因為國際上健康維護的一個重要角度是行政與技術協調，衛生健康的議題是一個大家庭，這一個殿堂，台灣不能缺席。

至於中國國台辦說，台灣不參加世衛大會也可以得到所有資訊，盧道揚回應說，如果中國有辦法做到所有世衛大會的資訊宣傳，「那我也輸給他了」，因為是不可能的。技術性的東西應該讓技術人員來做，中國目前會透過各種技術阻撓使台灣無法參與專家會議。

成大醫學院附設醫院國際醫療中心主任許以霖接受媒體訪問時說，世衛組織通過的緊急救援醫療團只有7個隊伍，但災難發生時，台灣只要邦交國有要求就可以派隊伍前往，台灣所有的設備都是合格的，而且也會私下邀請世衛組織的專家來檢驗。

國際醫療救助經驗豐富的許以霖表示，世衛組織也只是協助當地政府，不是主導者，台灣只要跟當地政府有共識，就可以做了。而且台灣有許多國際友人願意分享資訊，台灣自己要準備好，即便受到世衛組織政治干擾，台灣在國際上還是很活躍，第一線的人道救援工作者其實沒有太多政治手段。他希望台灣人對自己要有自信。

曾在馬拉威與布吉納法索醫療團做過藥品管理的王秀珠也以親身經歷在會中分享台灣對非洲國家的醫療協助，以及對世衛組織的貢獻。她說，在馬拉威管理醫療藥品時最大的挑戰之一是白蟻的侵蝕，這些都是實地參與工作才能得到的體驗。