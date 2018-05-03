吳志揚酸老柯被害妄想症 被反嗆「頭殼壞掉」

2018-05-03 12:17

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘今日質疑，司法及法制委員會召委吳志揚邀請監察院等來報告增修「妨害司法公正罪」，是在配合前總統馬英九所提相關公投，這公投是馬針對九月政爭司法攻防過程的佈局；吳諷刺柯長期在政爭中而有「被害妄想症」，排此案是自己有興趣；柯則反嗆「頭殼壞掉？」讓吳氣得怒嗆「請尊重召委！」

司法及法制委員會今日由國民黨籍的召委吳志揚擔任會議主席，並邀請法務部部長邱太三、司法院秘書長呂太郎、監察院副秘書長許海泉等單位，進行「司法改革國是會議落實情形之檢討－如何修妨害司法重罪」專題報告。

柯建銘質詢邱太三時，開門見山地質疑吳志揚邀請監察院、法務部來報告，就是要呼應馬英九提的「反妨害司法公投」，他對九月政爭（馬王政爭）一案非常清楚，該案即將二審，此公投僅是馬的司法攻防過程佈局籍訴訟策略。

柯建銘引述《菜根譚》名句「弄權一時，淒涼萬古」，表示這就是馬英九的寫照，並痛批最沒資格談「妨害司法公正」的就是馬。柯建銘後來花不少時間細談九月政爭的過程及馬英九於其中的作為，並不時痛批馬。

柯建銘接著質疑，吳志揚今日議程不應邀請監察院來報告，此議題與監察院何干？吳志揚隨即反擊，要求柯不要一發言就講半個小時，後面還有其他立委要發言，也有臨時提案要處理；經此，柯建銘隨即開始發表結論。

柯建銘強調他對此修法沒特別意見，但他重申，最沒資格提「妨害司法公正」的，就是領銜要提公投的馬英九，這是馬司法攻防過程中的佈局，吳志揚對此應該很清楚，不應該叫監察院來報告。

吳志揚不甘示弱，諷刺地回擊「柯建銘委員長期在政爭中，比較有受（被）害妄想症」，並強調會安排此議程，未受任何人拜託，黨團也沒和他講（要排此議程），是他一直對此有興趣。

柯建銘雖然已結束發言，但在座位上回嗆「那你是頭殼壞掉喔？」讓吳志揚氣得反問「什麼叫頭殼壞掉？司法國是會議做這結論是頭殼壞掉？」「不要對號入座，請尊重召委好嗎？」