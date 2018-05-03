吳茂昆赴教文委員會審法案 藍委杯葛干擾

立法院教文與社福衛環委員會3日審查「幼兒教育及照顧法修正草案」，邀請教育部長吳茂昆列席，國民黨立委舉手板杯葛。（記者簡榮豐攝）

2018-05-03 09:31

〔記者林良昇／台北報導〕立法院教文與社福衛環委員會今聯席審查「幼兒教育及照顧法修正草案」，邀請教育部長吳茂昆列席，吳在接受媒體聯訪時，約10位國民黨立委到場亂入，拿出手板和喊口號干擾媒體訪問，隨後在吳身旁舉手板杯葛，藍、綠立委發生口角。

國民黨立委高呼「沒有教育部長」、「小偷部長」 等口號，干擾民進黨召委鍾佳濱開會，民進黨立委則呼籲藍委尊重教文委員會，不要擋幼教修法﹔民進黨立委張廖萬堅並批「國民黨變義和團了！」藍綠立委隨後繼續爭執。

國民黨立委陳學聖等人也到吳茂昆位置旁，阻止吳到會議桌進行法案協商，鍾佳濱呼籲不要干擾人身自由，要求國民黨立委拿掉手板尊重審查法案，並準備麥克風給吳茂昆。

陳學聖則嗆，今天吳茂昆別想拿到麥克風，民進黨立委則酸陳學聖是為了選舉，搶鏡頭，陳則說，媒體不要給他鏡頭沒關係﹔隨後鍾佳濱宣布繼續開會，藍委則仍在吳茂昆身旁舉牌抗議僵持，並不時中斷審查過程，提程序問題，法案審查目前仍在進行中。

稍後，國民黨立委柯志恩想要了解吳茂昆對於幼教法案的看法，希望吳茂昆能發言，了解吳懂不懂幼教，但陳學聖仍不願意，稱吳茂昆不適任教育部長，今天不會有機會講話，但其他官員可以講﹔一時引發藍營內鬨，也讓民進黨立委何欣純酸說陳在保護吳茂昆。（更新時間：9:58分）

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