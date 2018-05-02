總統、外長稱對岸為「中國」 黨政人士：兩岸政策未改變

2018-05-02 20:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕多明尼加與我斷交，蔡英文總統發表談話時，稱呼對岸為「中國」，而非「中國大陸」；外交部聲明與相關新聞稿也全用「中國」二字，不過，陸委會聲明仍以「中國大陸」稱呼對岸。對於未來兩岸政策是否調整？對岸稱呼是否改變？黨政人士表示，目前兩岸政策仍是依據「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」，沒有改變。

蔡總統過去幾乎都是以「中國大陸」稱呼對岸，但前天出席「財團法人國防安全研究院」揭牌典禮時，提到多國與我斷交時表示，「這些作為已經實質破壞兩岸現狀、不尊重台灣的民主體制、片面改變台海穩定的現狀，不是『中國』做為一個區域負責任的大國應該有的做法跟態度。」總統府新聞稿也忠實呈現此一說法，並未修改。

事實上，蔡總統過去也曾改稱中國大陸為「中國」，去年5月她接受新加坡、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國等六國媒體聯合訪問，闡述新南向政策，蔡總統在專訪中稱呼對岸為中國。身兼民進黨主席的蔡總統，前年9月在給民進黨員公開信中宣稱，要力抗「中國」的壓力，擺脫對「中國」的過度依賴。

而吳釗燮今年2月底就任外交部長後，外交部的新聞稿與對外聲明，有關對岸的用語已全改成「中國」。多國前天與我斷交，不僅外交部聲明，吳釗燮在記者會上也以「中國」來回答相關提問。相較於去年6月我與巴拿馬斷交時，外交部聲明稱「北京當局」，前年12月底聖多美普林西比的斷交聲明則用「中國大陸」。

行政院長賴清德去年接任閣揆後，在立法院答詢時表達自己是「主張台獨的政治工作者」，並稱對岸為「中國」，而非「大陸」或「中國大陸」，雖然賴揆後來一度修改為「中國大陸」，但今年3月底再度於立法院答詢時闡述「台獨工作者」後，賴揆無論對外受訪或答詢皆以「中國」稱呼對岸。

黨政人士解釋，民進黨上次執政時，以「中國」來稱呼對岸，但到目前為止，蔡政府依據「中華民國憲法」與「兩岸條例」來處理兩岸事務的立場與政策都不變，對於稱呼中國的用語，「不必過度敏感」。不過，中國越是打壓，台灣反彈越大，也讓兩岸關係漸行漸遠，這是中國必須負的責任。