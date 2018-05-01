11年前拍亮槍恐嚇影片震驚社會 周政保年底擬選鄉代

2018-05-01 16:02

〔記者佟振國／南投報導〕2007年3月台灣發生黑道份子拍攝亮槍嗆聲恐嚇影帶，造成社會震驚與人民恐慌，事隔11年，當年事件的主角之一周政保，風暴過後低調在故鄉南投縣仁愛鄉種茶、賣茶，當起專業茶農，最近他在霧社市區架設選舉看板，宣告將投入今年底的鄉民代表選舉。

2007年3月中部地區發生幫派衝突，3月26日晚間TVBS播出震驚全台的「周政保擁槍嗆聲恐嚇劉瑞榮」新聞，影帶中的周政保不僅手持雙槍向角頭老大嗆聲拚輸贏，並在鏡頭面前展示強大火力的各式武器，畫面不斷播送，引起民眾對治安的恐慌。

後經檢警追查發現，恐嚇影帶是該電視台駐地記者協助拍攝，全國譁然，3月29日周政保落網，但警方僅搜出模型槍械，並非制式槍枝，喧騰一時亮槍恐嚇鬧劇始告落幕。

據了解，事件過後，出身南投仁愛的周政保，則是返鄉跟著母親種茶、賣茶，低調當個專業的茶農。

最近霧社市區則是多了1幅選舉看板，宣告周政保將投入今年底仁愛鄉民代表第一選區的選舉，標榜「敢做敢聽敢講話」、「認真負責年輕活力」、「為鄉為民肯服務」，希望鄉親「給年輕人一個機會」，並提出監督公所建設、發展觀光與農業、改善交通與簡易自來水等政見。

其參選廣告再度喚起民眾對他的印象，但記者透過看板的聯絡電話嘗試與周取得聯繫，但電話是助理所接，表示「周政保本人目前不方便接電話，也暫時不接受媒體訪問，待這幾天時機成熟，會主動對外說明。」