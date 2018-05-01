北柯P南義豐 「瘋狂星期五」暑假衝擊台南！

林義豐推出影片，強調「瘋狂星期五Crazy Friday真的來了」。（截取自臉書）

2018-05-01 10:56

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南建築公司伍彩集團創辦人林義豐為了競選台南市長，先前以裸身看板、改造公墓等訴求，配上富有戲劇性的宣傳方式屢屢登上媒體版面，而昨日再度推出影片，強調「瘋狂星期五Crazy Friday真的來了」。

林義豐在上月初時曾宣告，當選後除了將公墓改造為「雙峰靈骨塔」且設置夜市之外，還要引進西班牙瘋狂星期五Crazy Friday，開闢娛樂性商店區讓市民在街上就可跳舞，用比基尼女郎、肌肉猛男秀為號召，並廣邀各種表演團體，吸引國內外狂歡客。當時這項政策即獲得網友「讚賞」，紛紛以「狂」、「遷戶口到台南」等留言支持。

沒想到林義豐推出的影片再強調，「你們的聲音和期待，林義豐都聽到了」，這是全台灣第一次、50萬年輕人的呼喚；他將於今年暑假舉辦一次瘋狂星期五，而且表演的團體都由網友決定，想看哪位台灣天王偶像請留言並按讚、全球百大DJ則留言按大心。

這支影片一推出立刻獲得廣大迴響，不到1天已累積43萬次瀏覽數、4千次以上的分享，而留言也大讚「狂」、「這大叔的狂度不下柯P」、「北柯P南義豐」、「『虧z虎賴跌』要來囉!」

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